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Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Yılın son ayı gelirken ekonomi çalışmaları hız kazandı. Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Bu bağlamda, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? sorularını yanıtlıyoruz...

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başlatıldı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kurul, politika faizini 200 baz puan düşürmüştü. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda kurulun toplantıyı hangi tarihte yapacağı ve alacakları karar merak konusu olmuş durumda. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizde...

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantı takviminde yer aldığına göre kurul kasım ayında 18 Kasım 2021 tarihinde toplanacak. Karar açıklaması aynı gün saat 14.00'te yapılacak.

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?


MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? BU YIL FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerdeyken Mart ayında 200 baz puan yükseltilerek yüzde 19'a çıkmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen toplantılarda bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19 oranında sabit kaldı. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan 18'e düşürüldü.

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Son olarak Ekim'de ise politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den 16'ya düşürüldü. Kasım ayında verilecek kararın açıklaması 18 Kasım tarihinde yapılacak.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz oranının düşürüleceğini tahmin ediyor.

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