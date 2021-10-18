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Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?

Askerlik görevini yerine getirecekler erkek adaylar kasım ayına dair askerlik yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Haberimizde askerlik ile ilgili merak edilen "Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?" sorularına yer verdik. İşte detaylar...

Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?

Askerlik yapacak olan erkek adaylar son zamanlar açıklanacak celp ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MSB sayfasında sürekli yanıtlarını aradıkları soruları araştıranlar "Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?" soru başlıklarına göz atıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Kasım celbi için geri sayım başladı. Bununla birlikte askerlik yapacak olan adaylar, görev yerlerini sorgulamaya başladı. MSB'nin açıklamasında Ekim ayına dikkat çekti. Askerlik yapacak olanlar"Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar...

Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU 2021?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacağı söylendi.

Sınıflandırılan yükümlüler için yeniden sınıflandırma işlemine gerek kalmayacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden sorumlu oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanla er statüsünde askere sevk edilecekler. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

 

Yükümlü

Sevk Tarihleri

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup)

25, 26 Ekim 2021

25, 26 Ekim 2021

Erbaş/Er (2nci Grup)

22, 23 Kasım 2021

22, 23 Kasım 2021

Erbaş/Er (3ncü Grup)

20, 21 Aralık 2021

20, 21 Aralık 2021

Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip MSB'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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