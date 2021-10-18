Askerlik yapacak olan erkek adaylar son zamanlar açıklanacak celp ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MSB sayfasında sürekli yanıtlarını aradıkları soruları araştıranlar "Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?" soru başlıklarına göz atıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Kasım celbi için geri sayım başladı. Bununla birlikte askerlik yapacak olan adaylar, görev yerlerini sorgulamaya başladı. MSB'nin açıklamasında Ekim ayına dikkat çekti. Askerlik yapacak olanlar"Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar...

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU 2021?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacağı söylendi.

Sınıflandırılan yükümlüler için yeniden sınıflandırma işlemine gerek kalmayacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden sorumlu oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanla er statüsünde askere sevk edilecekler. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

Yükümlü Sevk Tarihleri Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 25, 26 Ekim 2021 25, 26 Ekim 2021 Erbaş/Er (2nci Grup) 22, 23 Kasım 2021 22, 23 Kasım 2021 Erbaş/Er (3ncü Grup) 20, 21 Aralık 2021 20, 21 Aralık 2021

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip MSB'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.