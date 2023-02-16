Kasim Rabihic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasim Rabihic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasim Rabihic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasim Rabihic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasim Rabihic 24 Şubat 1993 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasim Rabihic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Kasim Rabihic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kasim Rabihic'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kasim Rabihic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasim Rabihic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasim Rabihic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasim Rabihic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2012 yılında BC Aichach

31 Ocak 2014 yılında 1860 München II

9 Temmuz 2015 yılında RW Essen

28 Ağu 2017 yılında FC Pipinsried

1 Temmuz 2019 yılında Türkgücü Münch.

4 Eylül 2020 yılında SC Verl

1 Temmuz 2022 yılında Saarbrücken

Kasim Rabihic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasim Rabihic şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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