Kasım Süleymani'nin suikastının ardından 'Mehdi Ordusu' aktif edildi

Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü

MEHDİ ORDUSU UZUN ARADAN SONRA AKTİF EDİLDİ

Süleymani'nin ölümünün ardından son dakika bir açıklama yayımlayan Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, 2008 yılında bizzat kendisi tarafından lağvedilen "Mehdi Ordusu"nun tekrar aktif ettiğini duyurdu.

"IRAK'I KORUYUN" TALİMATI VERİLDİ

Yapılan açıklamada Irak'ın korumaları adına talimat veren Sadr, "Vatansever Irak direnişinin lideri olarak,tüm mücahitlere özellikle de Mehdi Ordusu'na ve tüm vatansever, disiplinli gruplara Irak'ı korumak için hazır olma emri veriyorum" sözlerine yer verdi.

MEHDİ ORDUSU, GEÇMİŞTE ABD'YE KARŞI IRAK'TA DİRENDİ

"Mehdi Ordusu" ABD'nin Irak'ı işgali sırasında direniş gösteren gruplardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Ordu, bizzat 2008 yılında yine Sadr'ın emriyle dağıtılmıştı.

ABD hükümeti, Irak'ta bulunan tüm Amerikan vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Kasım Süleymani’nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi