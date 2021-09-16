Kasımpaşa 0- 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşma 1-0 sonuçla Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

53. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına yakın bir noktadan pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gitti: 0-1.

81. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanatta son çizgiden ortasına, arka direkte Eysseric'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa 0- 1 Trabzonspor