Kasımpaşa 1 - 3 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. Sivasspor bu sonuçla ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti, Kasımpaşa'nın 3 puan hasreti ise 6 maça çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
3. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jörgensen'in penaltı noktası civarından çıkardığı şutta kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
43. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Jörgensen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Travnik, kale alanına yerden sert çevirdi. Altıpasın içinde Camara'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-0
Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Kasımpaşa - Sivasspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 50.dakikada Fajr, 76. ve 81.dakikada Mustapha Yatabere attı.
ikinci yarının detayları gelecek...
Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare