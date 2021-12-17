Kasımpaşa 1 - 3 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özeti

Yerli otomobil TOGG'un bataryası için devletten büyük destek! 2 bin 200 ek istihdam, 30 milyar TL yatırım

7,5 saat aralıksız çay içtiği oluyor! Bir oturuşta içtiği çay sayısı şoke etti, duyanlar inanamıyor! Böyle bir rekor yok