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Kasımpaşa 2 - 0 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen maç Kasımpaşa'nın 2 - 0 galibiyetiyle sonlandı.

Kasımpaşa 2 - 0 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Kasımpaşa  ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa evinde 2 - 0 Giresunspor'u mağlup etti.

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU

Kasımpaşa 2 - 0 Giresunspor 

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI ÖNEMLİ ANLAR

14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Okan ve Douglas arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası son olarak Douglas'ın dokunduğu topun tekrar sahibi olan Jörgensen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

24. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kasımpaşa, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Öte yandan Kasımpaşa'da müsabaka öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Harun Tekin, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Lacivert-beyazlı takımın kalesinde Ertuğrul Taşkıran yer aldı.

Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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