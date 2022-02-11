Kasımpaşa 2- 2 Alanyaspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ligin 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

KASIMPAŞA 2- 2 ALANYASPOR | MAÇ SONUCU

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Özkoç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall, Aabid (Dk. 59 Muleka), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 59 Mabil), Umut Bozok (Dk. 82 Travnik)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Çağan Kayra Erciyas (Dk. 46 Umut Güneş), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay (Dk. 46 Borja), Novais, Candeias, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Milunovic), Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın (Dk. 71 Diedhiou), Eduardo (Dk. 64 Tayfur Bingöl)

Goller: Dk. 42 Eduardo, Dk. 74 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Fall, Dk. 68 Muleka (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 21 Tarkan Serbest, Dk. 45 Doğucan Haspolat, Dk. 90+4 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 45 Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.

65. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Tarkan Serbest'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Muleka, topu uygun durumdaki Fall'ın önüne bıraktı. Fall'ın altıpasın içinden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

68. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Evren Eren Elmalı'nın soldan ortasında Muleka'nın penaltı noktası civarından uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Tayfur Bingöl, ceza yayı içinde pasını Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan, sol çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2.

84. dakikada Mabil'in soldan ortasında Muleka'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.