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Kasımpaşa - 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur elemeleri devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar arasında ise Kasımpaşa - 24Erzincanspor maçı bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

Kasımpaşa - 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününün ilk karşılaşması Kasımpaşa ile 24Erzincanspor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Kupaya, 4. turdan başlayan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın ilk rakibi 24Erzincanspor oldu. 24Erzincanspor ise 3. turda başlamış ve Menemenspor'u elemişti. Peki, Kasımpaşa - 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

KASIMPAŞA - 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda oynanacak olan Kasımpaşa - 24Erzincanspor maçı bugün, saat 15.00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Hakan Ceylan yönetecek. Hakan Ceylan'ın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncılığını üstlenen Turkuvaz Medya Grubu, A Spor ekranlarından tüm maçları yayınlıyor. Bugün oynanacak Kasımpaşa - 24Erzincanspor maçı da saat 15.00'de A Spor ekranlarından izlenebilecek.

Hafta içi lider Manisa spor ile zorlu mücadele sonrasında tatil yapmadan Ziraat Türkiye kupası maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde çalışan 24Erzincanspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, çalışmaları tamamladıklarını ve tur atlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kendileri için ligin daha önemli olduğuna vurgu yapan 24Erzincanspor Teknik Direktörü Kızıltan, haftada iki maç yaptıklarını oyuncularında yorgunluk belirtileri olduğunu kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupasında süper lig ekiplerinden Kasımpaşa spor ile karşılaşacaklarını ama asla teslim olmayacaklarını belirten Kızıltan, "Bizim için asıl önemli olan hafta sonu gurubumuzda 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Çorum spor ile yapacağımız maç. İstanbul'dan direk Çorum'a geçeceğiz. Kupa maçı ve ardından Çorum spor maçlarında alacağımız iyi skorlar hem takımımızda hem de şehrimizde yeniden olumlu hava oluşturacaktır. Taraftarlarımız ve şehir bize inansın, güvensin" dedi.

Ziraat Türkiye kupası 4. tur mücadelesi tek maç eliminasyon usulü ile oynanacak ve tur atlayan takım adını 5. tura adını yazdıracak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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