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  3. Kasımpaşa 3–1 Kayserispor | Maç sonucu

Kasımpaşa 3–1 Kayserispor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Kasımpaşa 3–1 Kayserispor | Maç sonucu

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Mortadha (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 67 Fall), Umut Bozok (Dk. 90+6 Varga)

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 46 Cardoso), Emrah Başsan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Abdulkadir Parmak, Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Mustafa Pektemek (Dk. 55 Bertolacci), Gavranovic (Dk. 87 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 12 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 14 Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Dk. 36 Umut Bozok, Dk. 52 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 39 Donk, Dk. 88 Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Dk. 45 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Bertolacci (Yukatel Kayserispor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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