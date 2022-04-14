Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Adana Demirspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı canlı izle | Kasımpaşa- Adana Demirspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Kasımpaşa- Adana Demirspor maçı 17 Nisan 2022 Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Ata Yıldırım yapacak.

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA- ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Kasımpaşa- Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA- ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1CANLI YAYIN İZLE LİNKİ