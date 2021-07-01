Kasımpaşa Ahmet Engin'i kadrosuna kattı!
Süper Lig'in İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa Almanya'nın Duisburg takımında forma giyen kanat oyuncusu Ahmet Engin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kasımpaşa 24 yaşındaki oyuncunun transferini resmi siteden yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte o açıklama...
Kasımpaşa futbol kulübü Almanya'da forma giyen 24 yaşındaki genç oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İstanbul temsilcisi bu transferi resmi sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada:
"MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" açıklamalarında bulunuldu.
AHMET ENGİN'İN KARİYERİ
9 Ağustos 1996 doğumlu oyuncu futbol kariyerine KFC Uerdingen 05'in altyapısında başladı. daha sonra Duisburg u17 takımına transfer olan Ahmet Engin burada 2 yıl içerisinde A takıma yükselmeyi başardı.
Duisburg'da 172 maça çıkan kanat oyuncusu burada 22 gol atmayı başarırken ağlarla buluşan 29 golün de asistini yaptı.