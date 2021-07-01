Kasımpaşa Ahmet Engin'i kadrosuna kattı!

Kasımpaşa futbol kulübü Almanya'da forma giyen 24 yaşındaki genç oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İstanbul temsilcisi bu transferi resmi sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada:

"MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" açıklamalarında bulunuldu.

AHMET ENGİN'İN KARİYERİ

9 Ağustos 1996 doğumlu oyuncu futbol kariyerine KFC Uerdingen 05'in altyapısında başladı. daha sonra Duisburg u17 takımına transfer olan Ahmet Engin burada 2 yıl içerisinde A takıma yükselmeyi başardı.

Duisburg'da 172 maça çıkan kanat oyuncusu burada 22 gol atmayı başarırken ağlarla buluşan 29 golün de asistini yaptı.