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  3. Kasımpaşa – Altay canlı izle | Kasımpaşa - Altay maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Kasımpaşa – Altay canlı izle | Kasımpaşa - Altay maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında 4 maçtır galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa ile Altay karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Kasımpaşa – Altay canlı izle | Kasımpaşa - Altay maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Kasımpaşa – Altay canlı izle | Kasımpaşa - Altay maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarını ardından devam ediyor. Bu kapsamda Kasımpaşa  ile Altay  arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Kasımpaşa – Altay canlı izle | Kasımpaşa - Altay maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki  haberimizde... 

KASIMPAŞA – ALTAY CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Kasımpaşa ile Altay arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Recep Tayyip Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu’nu yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Selahattin Altay yapıyor.

KASIMPAŞA – ALTAY CANLI İZLE 

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Kasımpaşa ile Altay arasında oynanan maç, BeIN Sports HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI İLK 11'LERİ

KASIMPAŞA İLK 11

1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN
4. RYAN HENK DONK
10. HARIS HAJRADINOVIC
12. AHMED MORTADHA BEN OUANES
13. VALENTIN EYSSERIC
17. AHMET EMİN ENGİN
18. EVREN EREN ELMALI
19. UMUT DİLAN BOZOK
25. TOMAS BRECKA
26. MEHMET FEYZİ YILDIRIM
34. DOĞUCAN HASPOLAT

 Yedekler

22. ERDEM CANPOLAT
23. HARUN TEKİN
7. MICHAL TRAVNIK
11. YUSUF ERDOĞAN
15. TARKAN SERBEST
20. SAKIB AYTAÇ
21. KEVIN VARGA
80. HASAN EMRE YEŞİLYURT

ALTAY İLK 11

    1. MATEUSZ LIS
17. ANDRE BIYOGO POKO
90. CEBRAİL KARAYEL
21. CESAR IGNACIO PINARES TAMAYO
20. KAZIMCAN KARATAŞ
29. KHALY IYANE THIAM
7. LEANDRO DEYRINIO KAPPEL
19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO
2. MOHAMMAD NADERI
4. NILS ERIC ROLAND BJÖRKANDER
8. ZEKİ YILDIRIM

 Yedekler

35. CİHAN TOPALOĞLU
9. AHMED YASSER ANWAR MOHAMED MOHAMED RAYAN
6. CEYHUN GÜLSELAM
63. DENİZ KADAH
30. EREN ERDOĞAN
11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA
10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON
88. ÖZGÜR ÖZKAYA
5. SERGE ARNAUD AKA
16. THACIANO MICKAEL DA SILVA

 Teknik Sorumlu

MUSTAFA DENİZLİ

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