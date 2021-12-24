Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarını ardından devam ediyor. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Altay arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Kasımpaşa – Altay canlı izle | Kasımpaşa - Altay maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

KASIMPAŞA – ALTAY CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Kasımpaşa ile Altay arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Recep Tayyip Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu’nu yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Selahattin Altay yapıyor.

KASIMPAŞA – ALTAY CANLI İZLE

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Kasımpaşa ile Altay arasında oynanan maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI İLK 11'LERİ

KASIMPAŞA İLK 11

1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN

4. RYAN HENK DONK

10. HARIS HAJRADINOVIC

12. AHMED MORTADHA BEN OUANES

13. VALENTIN EYSSERIC

17. AHMET EMİN ENGİN

18. EVREN EREN ELMALI

19. UMUT DİLAN BOZOK

25. TOMAS BRECKA

26. MEHMET FEYZİ YILDIRIM

34. DOĞUCAN HASPOLAT

Yedekler

22. ERDEM CANPOLAT

23. HARUN TEKİN

7. MICHAL TRAVNIK

11. YUSUF ERDOĞAN

15. TARKAN SERBEST

20. SAKIB AYTAÇ

21. KEVIN VARGA

80. HASAN EMRE YEŞİLYURT

ALTAY İLK 11

1. MATEUSZ LIS

17. ANDRE BIYOGO POKO

90. CEBRAİL KARAYEL

21. CESAR IGNACIO PINARES TAMAYO

20. KAZIMCAN KARATAŞ

29. KHALY IYANE THIAM

7. LEANDRO DEYRINIO KAPPEL

19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO

2. MOHAMMAD NADERI

4. NILS ERIC ROLAND BJÖRKANDER

8. ZEKİ YILDIRIM

Yedekler

35. CİHAN TOPALOĞLU

9. AHMED YASSER ANWAR MOHAMED MOHAMED RAYAN

6. CEYHUN GÜLSELAM

63. DENİZ KADAH

30. EREN ERDOĞAN

11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA

10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON

88. ÖZGÜR ÖZKAYA

5. SERGE ARNAUD AKA

16. THACIANO MICKAEL DA SILVA

Teknik Sorumlu

MUSTAFA DENİZLİ