Kasımpaşa Ankaragücü maçı hangi kanalda | Kasımpaşa Ankaragücü canlı izleme linki

İki takım Kasımpaşa Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 3. Maç Günü maçı ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Kasımpaşa Ankaragücü maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Kasımpaşa Ankaragücü canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Kasımpaşa Ankaragücü maçı hangi kanalda

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek

Kasımpaşa Ankaragücü canlı izleme linki

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, geçen hafta ise Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ise yaptığı maçlarda Konyaspor ile 0-0, İstikbal Mobilya Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı.