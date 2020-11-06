Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon, 7 maçta 11 puan toplayan Kasımpaşa, 6'ıncı sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 7 maçta 8 puan toplayarak 11'inci sırada bulundu. Peki, Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8'inci haftası Kasımpaşa - Antalyaspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Ata Yıldırım üstlenecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Kasımpaşa - Antalyaspor maçını da yayınlayacak. Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek. Karşılaşmayı şifresiz seyredebilmek için abone olmanız gerekmektedir.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Kasımpaşa XI: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita.

Antalyaspor XI: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Fredy, Podolski, Sam, Orgill.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ