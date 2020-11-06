Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI İZLE
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın Cumartesi günü oynanacak maçları arasında Kasımpaşa ve Antalyaspor mücadelesi bulunuyor. Kasımpaşa - Antalyaspor maçını canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon, 7 maçta 11 puan toplayan Kasımpaşa, 6'ıncı sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 7 maçta 8 puan toplayarak 11'inci sırada bulundu. Peki, Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8'inci haftası Kasımpaşa - Antalyaspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Ata Yıldırım üstlenecek.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Kasımpaşa - Antalyaspor maçını da yayınlayacak. Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek. Karşılaşmayı şifresiz seyredebilmek için abone olmanız gerekmektedir.
Kasımpaşa - Antalyaspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.
İLK 11'LER
Kasımpaşa XI: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita.
Antalyaspor XI: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Fredy, Podolski, Sam, Orgill.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Antalyaspor'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Kasımpaşa (1G), tek galibiyetini geçen sezon sahasında almıştı (3-0).
- Antalyaspor'un Süper Lig'e döndüğü 2015/16 sezonundan bu yana en fazla mağlup ettiği rakibi Kasımpaşa (7G 1B 2M).
- Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçında da mağlubiyet almayan ve bu karşılaşmaların sekizinde kalesini gole kapatan Kasımpaşa (8G 2B), daha önceki yedi iç saha maçının altısını kaybetmiş (1B) ve en az ikişer gol yemişti (toplam 20 gol).
- Süper Lig'de çıktığı son dört maçın üçünü kaybeden Antalyaspor (1B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 23 karşılaşmada almıştı (10G 10B).
- Son Süper Lig maçında Trabzonspor filelerini dört kez havalandıran Kasımpaşa, bu sezon oynadığı ilk altı karşılaşmada aynı sayıda gol atabilmişti.
- Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'dan (41) daha fazla isabetli şut çeken tek takım Alanyaspor (48). Antalyaspor ise kalesine en fazla şut gelen ekip konumunda (110).
- Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümünü karşılaşmaların ilk yarılarında kalesinde gören iki ekip bu maçta karşı karşıya geliyor (%83, Kasımpaşa & %75, Antalyaspor).
- Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son dört iç saha golünün ikisi Yusuf Erdoğan'dan geldi.
- Görev yaptığı son iki karşılaşmada da fileleri havalandıran Lukas Podolski (toplam 2 gol), Süper Lig kariyerinde üç maçlık bir seri yaklayamadı.
- Antalyaspor forveti Lukas Podolski'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki rakibinden biri Kasımpaşa (3; Antalyaspor ile eşit).