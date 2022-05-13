Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

19. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Naldo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Haji Wright, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu sol çaprazda Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra topu altıpasın içindeki Fredy ile buluşturdu. Fredy'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

29. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Luiz Adriano'nun sağdan ortasında Brecka'dan seken top, Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yerden şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

36. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Bahadır Öztürk'ün hatası sonucu sol çaprazda topu kapan Muleka, ceza sahasına girdikten sonra pasını verdi. Fernando'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası sağ çaprazında Fall'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kale çizgisi önünde Naldo'nun müdahale ettiği top kornere çıktı.

37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Muleka'dan seken topu arka direkte tamamlayan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla 16. galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 58'e çıkardı. Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, bu süreçte 10 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Süper Lig'de 15. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 50 puanda kaldı.

47. dakikada Fraport TAV Antalyaspor ikinci golü buldu. Fernando'nun soldan kullandığı kornerde Naldo'nun altıpas çizgisinin üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top, yere çarparak ağlara gitti: 1-2

53. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Hadergjonaj'ın geri pasında kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği topu, araya giren Haji Wright kaptı. Wright'ın ceza sahası sağ çaprazından uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

70. dakikada Antalyaspor dördüncü kez ağları havalandırdı. Fernando'nun ara pasıyla topla buluşan Haji Wright, ceza sahası sol çaprazında son çizgiye yakın bir noktadan topu arka direğe ortaladı. Gökdeniz Bayrakdar ile girdiği ikili mücadelede son olarak Hadergjonaj'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4

86. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Emin Engin'in soldan ortasında Mabil'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

90+2. dakikada Haji Wright'ın ceza sahası içinden çıkardığı sert şutta üst direğe çarpan meşin yuvarlağı kale çizgisini geçtikten sonra kaleci Erdem Canpolat kontrol etti. Gol kararı veren hakem Mert Güzenge, VAR odasının uyarısı üzerine saha kenarında incelemede bulundu. Hakem Güzenge, bu pozisyondan önce Antalyaspor ceza sahasında kaleci Boffin ile girdiği ikili mücadelede Muleka'nın yerde kaldığı pozisyonla ilgili penaltı kararı verdi ve Wright'ın golünü iptal etti. 90+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4

Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Ahmet Emin Engin), Brecka, Bruma, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 68 Travnik), Eysseric, Fall (Dk. 68 Mabil), Hajradinovic (Dk. 77 Tunay Torun), Muleka, Umut Bozok

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Bahadır Öztürk (Dk. 67 Veysel Sarı), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 74 Ufuk Akyol), Ndao (Dk. 46 Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 73 Sinan Gümüş), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright

Goller: Dk. 19 Fredy, Dk. 47 Naldo, Dk. 53 Haji Wright, Dk. 70 Hadergjonaj (Kendi kalesine) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 37 ve 90+6 (Penaltıdan) Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 63 Fall, Dk. 90 Tunay Torun, Dk. 90+2 Erdem Canpolat (Kasımpaşa), Dk. 63 Floranus (Yedek kulübesinde) (Fraport TAV Antalyaspor)