Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda | Kasımpaşa Antalyaspor maçı canlı izleme linki

İki takım Kasımpaşa Antalyaspor maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 5. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Kasımpaşa Antalyaspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda

Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Lige kötü bir başlangıç yapan ve 4 haftada sadece 1 puan alabilen Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, puan cetvelinde son basamakta bulunuyor. Antalyaspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 5 puanla 11. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. 90 dakika beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa Antalyaspor maçı canlı izleme linki

Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. 4 maçta 1 puan alabilen Paşa’da ön libero Pavelka, sol kanat Yusuf ve forvet Koita, sakatlıkları sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek. 4 maçta 5 puan toplayabilen Antalya’da sağ kanat Doğukan sakat, annesi yaşamını yitiren orta saha Dala ise ülkesi Angola’da bulunuyor.