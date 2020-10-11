Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, bu sezon lige istediği gibi giriş yapamadı. 4 hafta boyunca henüz galibiyet alamayan Başakşehir Futbol Kulübü, lige verilen milli arayı iyi değerlendirmek için Kasımpaşa ile hazırlık maçına çıkıyor. Kasımpaşa ise ligde son olarak kendi evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. İki takımda lige verilen arada futbolcularını formda tutmak için hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, Kasımpaşa - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Başakşehir arasında oynanacak hazırlık maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesislerinde oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ve Başakşehir'in yapacağı hazırlık maçı, herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.