Fenerbahçe'de Perotti riske edilmeyecek!Bursa'da şoke eden anlar! Fuhuş çetesi genç kızı kaçırdı!Süleyman Bölünmez kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Süleyman Bölünmez sağlık durumu nasıl?İngiltere, salgında başa döndü: Vaka sayıları arttı, önlemler geri döndüSağlık Bakanı Fahrettin Koca: ''Semptomu olmayan vakaları da paylaşacağız''Kasımpaşa - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Rusya - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Rusya - Türkiye maçı muhtemel 11'lerİstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz mi? İstanbul'da toplu taşıma yarın bedava mı?Göztepe - Menemenspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?İBB açıkladı! Yarın toplu taşıma 8 saat ücretsiz olacak
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen milli ara nedeniyle Kasımpaşa ve Başakşehir, hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın detayları haberimizde...

Kasımpaşa - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, bu sezon lige istediği gibi giriş yapamadı. 4 hafta boyunca henüz galibiyet alamayan Başakşehir Futbol Kulübü, lige verilen milli arayı iyi değerlendirmek için Kasımpaşa ile hazırlık maçına çıkıyor. Kasımpaşa ise ligde son olarak kendi evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. İki takımda lige verilen arada futbolcularını formda tutmak için hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, Kasımpaşa - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Başakşehir arasında oynanacak hazırlık maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesislerinde oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ve Başakşehir'in yapacağı hazırlık maçı, herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT