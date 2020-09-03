Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken ligin başlamasına da oldukça az bir süre kaldı. 11 Eylül'de santra yapacak Süper Lig için takımlar, hazırlık maçlarına devam ediyor. Hazırlık maçları kapsamında oynanacak bir başka maç ise Kasımpaşa ve Başakşehir arasında. Son şampiyon Başakşehir, Avrupa Lig'inden elendikten sonra henüz ilk hazırlık maçına çıkıyor. Kasımpaşa ise daha önce İstanbulspor ile hazırlık maçı yapmış ve karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Peki, Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ve Başakşehir arasında oynanacak hazırlık mücadelesi, 3 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma Başakşehir Spor Kompleksinde oynanacak. Mücadeleye seyirci alınmayacak.

HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçları kapsamında Kasımpaşa ve Başakşehir arasında bir maç oynanacak. Karşılaşmanın televizyon yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmadan haberdar olmak isteyen taraftarlar, kulüplerin sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.