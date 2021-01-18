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Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Peki, Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kasımpaşa, ligde 17 maça çıktı ve 22 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. BB Erzurumspor ise 18 maçta, 13 puanla 21. sırada bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı, 18 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet Kısal üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fenerbahçe - Ankaragücü maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Pazartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den bu maçı izleyebilirsiniz.

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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