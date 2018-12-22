Kasımpaşa - Beşiktaş: 4-1

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Serkan Çınar

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Veysel Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 86 Hakan), Sa (Dk. 76 Tarkan), Koita (Dk. 63 Eduok), Trezeguet, Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Necip, Vida, Medel, Atiba (Dk. 82 Güven), Dorukhan (Dk. 5 Babel) Lens, Ljajic, Adriano (Dk. 45+1 Fatih), Mustafa

GOLLER: Dk. 11 Sadiku, Dk. 45 - Dk. 75 (P) Diagne, Dk. 83 Pavelka (Kasımpaşa) - Dk. 52 Mustafa (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Diagne, Pavelka, Eduok (Kasımpaşa) - Adriano, Vida, Fatih (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Sadiku, 45 ve 75'inci dakikalarda Diagne ve 83'üncü dakikada Pavelka kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş'ın tek golü ise 52'nci dakikada Mustafa'dan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 29'a yükseltirken, Beşiktaş 26 puanda kaldı.

2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Ljajic geçti. Ljajic'in şutunda kaleci Ramazan'dan seken topta Veigneau meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Lens'e çarpan top Dorukhan'ın önüne düştü. Dorukhan'ın şutunda top ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt Çakır, topun Lens'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

11'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Popov ortaladı. Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak istediği topta ceza yayı üzerinde buluşan Sadiku'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov'un ortasına arka direkteki Diagne'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt Çakır, öncesinde Medel'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

17'nci dakikada savunmadan atılan uzun topla savunmanın arkasına sarkan Trezeguet ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Karius kalesini zamanında terk ederek topu çelmeyi başardı.

45'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Koita, Trezeguet ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına girip topu içeri çevirdi. Karius'tan seken top tekrardan Koita'nın önüne düştü. Fransız oyuncunun kafayla içeri çevirdiği topta Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens ortaladı. Arka direkte Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

70'inci dakikada Karius'un degajıyla savunma arkasına sarkan Babel, Ben Youssef'ten sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

73'üncü dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eduok'un içeri çevirdiği topta Sadiku'nun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta Fatih'in Diagne'ye yaptığı müdahale sonrasında Cüneyt Çakır pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

75'inci dakikada topun başına geçen Diagne, Karius ve topu farklı köşelere gönderdi: 3-1.

83'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Sadiku içeri çevirdi. Pavelka'nın gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.

88'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens'in ortasında Babel'in kafa vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmayı tribünden takip eden siyah beyazlı taraftarlar "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu. Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya mağlup olduğu karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş yönetimini istifaya davet etti. Diagne'nin penaltıdan attığı gol sonrasında bir ağızdan "Yönetim istifa" şeklinde tempo tutan taraftarlar ayrıca maçın ardından siyah beyazlı oyuncuları tribüne davet ederken, oyuncular tribünlere giderek taraftarlardan özür dilediler. Taraftarlar, "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

ADRIANO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 43'üncü dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Adriano, cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

DIAGNE, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA CEZALI

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, gördüğü sarı kartla bir sonraki hafta cezalı duruma düştü. 19'uncu dakikada kafa vuruşuyla Beşiktaş ağlarını sarsan golcü futbolcu gol sevincinde goril maskesi takınca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Diagne ikinci devrenin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt Çakır öncesinde yapılan faul sebebiyle golü iptal etmişti.

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DHA