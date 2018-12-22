Kasımpaşa-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı anlatım
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan maç, Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçı dakika dakika bu haberimizde...
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanıyor.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM
11' GOL! Kasımpaşa, Sadiku'nun golüyle 1-0 öne geçti.
6' Beşiktaşlı Dorukhan, yaşadığı sakatlığın ardından yerini Babel'e bıraktı.
2' Beşiktaş'ın golü VAR'dan döndü! Dorukhan'ın attığı golde Cüneyt Çakır, VAR'a gitti, pozisyon elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı. İki takıma da başarılar!
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'İ NASIL?
KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ
Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Josue Sa, Koita, Trezeguet, Diagne
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Karius, Gökhan, Necip, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Mustafa.
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