Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sona erdi | Maç kaç kaç bitti?

Süper Ligin 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri Sadiku, Diagne (2) ve Pavelka'dan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Mustafa Pektemek'ten geldi.

Beşiktaş bu Lig deplasmanda yaptığı 15 resmi maçın sadece 4'ünü kazandı.

Detaylar geliyor...