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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sona erdi | Maç kaç kaç bitti?

Süper Ligin 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri Sadiku, Diagne (2) ve Pavelka'dan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Mustafa Pektemek'ten geldi.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sona erdi | Maç kaç kaç bitti?

Süper Ligin 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri Sadiku, Diagne (2) ve Pavelka'dan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Mustafa Pektemek'ten geldi.

Beşiktaş bu Lig deplasmanda yaptığı 15 resmi maçın sadece 4'ünü kazandı.

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