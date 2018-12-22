Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Kasımpaşa'nın konuğu Beşiktaş oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam kalede Karius'a görev verdi. Savunma 4'lüsünü Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida ve Medel'den oluşturan Güneş; savunmanın hemen önünde Atiba ve Dorukhan'ı görevlendirdi. Şenol Güneş hücum hattında Lens, Ljajic ve Adriano'yu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam son haftalarda ilk 11'de görev verdiği Güven Yalçın'ı kulübeye çekerken tek santrfor olarak Mustafa Pektemek'i sahaya sürdü.

QUARESMA YEDEK KULÜBESİNDE

Siyah beyazlı ekipte Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, haftalar sonra bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Quaresma son olarak Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış ve 61'inci dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olmuştu.

35 yaşındaki yıldız oyuncu ligin 11'inci haftasında sarı kartı cezası sebebiyle de Medipol Başakşehir karşısında forma giyememişti.

RYAN BABEL 6 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesinde Ryan Babel sevinci yaşandı. Hollanda Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Babel, Kasımpaşa maçıyla birlikte kadroya geri döndü. 32 yaşındaki yıldız futbolcu Süper Lig'de Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor ile Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ve Malmö karşılaşmalarında formasından uzak kalmıştı. Bu hafta yapılan 3 antrenmanda takımla birlikte çalışan Babel, mücadelenin 5'inci dakikasında sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna dahil oldu.

CANER ERKİN CEZALI

Beşiktaş'ta Caner Erkin sarı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 46'ncı dakikasında oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, 78'inci dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.

ADEM LJAJIC VE ADRIANO SINIRDA

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Adem Ljajic ve Adriano karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda oynanacak Akhisarspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

DENİZLİ'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda kaybedilen Atiker Konyaspor maçının 11'inden iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam orta sahada Tarkan Serbest'in yerine Josue Sa'yı sahaya sürerken, Eduok'un yerine de Koita'yı görevlendirdi.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş maçındaki 11'i şöyle: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Josue Sa, Koita, Trezeguet, Diagne

KOİTA LİGDE 8 AY SONRA 11'DE

Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Fode Koita, 8 ay 20 gün sonra bir lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Koita, son olarak geçen sezonun 27'nci haftasında deplasmanda 2-0'lık skorla kazanılan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.

KASIMPAŞA'DA 6 İSİM SINIRDA

Kasımpaşa'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde 6 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Lacivert beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Samuel Eduok, Mbaye Diagne, Veysel Sarı, Tarkan Serbest ve Fode Koita, Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 2'nci yarısındaki ilk karşılaşma olan Çaykur Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

DHA