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  3. Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Kasımpaşa, Beşiktaş arasındaki maçın sonucu belli oldu. Heyecanlı geçen karşılama Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 1-0 yenmesiyle sonuçlandı.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

56. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktada Welinton ile girdiği ikili mücadelede Thelin'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler serbest atış kararı verdi. VAR odasıyla görüşen Halil Umut Meler, kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Thelin'in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

90+5. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

KASIMPAŞA'NIN 1-0 GALİBİYETİ

Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona eren maç ile detaylar haberimizde...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara (Dk. 66 Bistrovic), Sadiku, Koomson (Dk. 66 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 90+2 Tarkan Serbest), Varga (Dk. 75 Drinkwater), Thelin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup), Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Rosier, Atiba, Ljajic (Dk. 57 Gökhan Töre), N'Koudou, Larin

Gol: Dk. 19 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Sarı kartlar: Dk. 57 Aytaç Kara, Dk. 75 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 83 Tosic (Kasımpaşa), Dk. 89 Welinton (Beşiktaş)

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 yendi

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