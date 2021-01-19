Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 19. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 18.01.2021 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|2
Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.01.2021 19:00
Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri
Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 11. Yusuf Erdoğan, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 32. Derrıck Luckassen, 34. Doğucan Haspolat, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 37. Çağtay Kurukalıp, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 99. Oğuzhan Özcan
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
29. Jakub Szumskı, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 92. Aatıf Chahechouhe, 99. Cenk Ahmet Alkılıç
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 5. Hasan Hatipoğlu, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 11. Arvydas Novıkovas, 20. Mitchell Glenn Donald, 23. Gökhan Kardeş, 53. Mucahit Albayrak, 55. Özgür Sert, 61. Oltan Karakullukçu, 70. Brahim Darri
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 19. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|38
|20
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|38
|16
|3
|Gaziantep FK
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|34
|13
|4
|Galatasaray
|18
|10
|3
|5
|34
|16
|33
|18
|5
|Hatayspor
|18
|9
|4
|5
|27
|22
|31
|5
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|18
|7
|6
|5
|20
|21
|27
|-1
|9
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|10
|Yeni Malatyaspor
|18
|6
|6
|6
|25
|24
|24
|1
|11
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|12
|Başakşehir FK
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|23
|-4
|13
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|22
|2
|14
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|22
|2
|15
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|22
|-8
|16
|Çaykur Rizespor
|18
|5
|6
|7
|23
|34
|21
|-11
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|16
|-11
|19
|BB Erzurumspor
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|16
|-16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|15
|-9
|21
|Denizlispor
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|14
|-13
Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları
|15.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-3
|Fatih Karagümrük
|16.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Sivasspor
|16.01.2021
|Konyaspor
|2-3
|Göztepe
|16.01.2021
|Gaziantep FK
|2-1
|Kayserispor
|16.01.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|17.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|4-1
|Çaykur Rizespor
|17.01.2021
|Beşiktaş
|2-0
|Galatasaray
|17.01.2021
|Denizlispor
|0-2
|Hatayspor
|18.01.2021
|Kasımpaşa
|1-2
|BB Erzurumspor
|18.01.2021
|Fenerbahçe
|3-1
|MKE Ankaragücü