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Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 18.01.2021 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

KASIMPAŞA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1 2

Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.01.2021 19:00

Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 11. Yusuf Erdoğan, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 32. Derrıck Luckassen, 34. Doğucan Haspolat, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 37. Çağtay Kurukalıp, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 99. Oğuzhan Özcan

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 92. Aatıf Chahechouhe, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 5. Hasan Hatipoğlu, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 11. Arvydas Novıkovas, 20. Mitchell Glenn Donald, 23. Gökhan Kardeş, 53. Mucahit Albayrak, 55. Özgür Sert, 61. Oltan Karakullukçu, 70. Brahim Darri

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş18122441213820
2Fenerbahçe18122438223816
3Gaziantep FK1897233203413
4Galatasaray18103534163318
5Hatayspor189452722315
6Alanyaspor1893629163013
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor18765202127-1
9Antalyaspor19676202625-6
10Yeni Malatyaspor186662524241
11Sivasspor18585202223-2
12Başakşehir FK18657252923-4
13Konyaspor186482624222
14Göztepe185762422222
15Kasımpaşa18648212922-8
16Çaykur Rizespor18567233421-11
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor184410122316-11
19BB Erzurumspor194411183416-16
20MKE Ankaragücü184311213015-9
21Denizlispor183510173014-13

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları

15.01.2021Gençlerbirliği1-3Fatih Karagümrük
16.01.2021Başakşehir FK1-1Sivasspor
16.01.2021Konyaspor2-3Göztepe
16.01.2021Gaziantep FK2-1Kayserispor
16.01.2021Antalyaspor1-1Trabzonspor
17.01.2021Yeni Malatyaspor4-1Çaykur Rizespor
17.01.2021Beşiktaş2-0Galatasaray
17.01.2021Denizlispor0-2Hatayspor
18.01.2021Kasımpaşa1-2BB Erzurumspor
18.01.2021Fenerbahçe3-1MKE Ankaragücü
Onur Çelik
Spor Editörü
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