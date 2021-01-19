Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 18.01.2021 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu? Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 2 Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.01.2021 19:00

Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 11. Yusuf Erdoğan, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 32. Derrıck Luckassen, 34. Doğucan Haspolat, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 37. Çağtay Kurukalıp, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 99. Oğuzhan Özcan

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 92. Aatıf Chahechouhe, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 5. Hasan Hatipoğlu, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 11. Arvydas Novıkovas, 20. Mitchell Glenn Donald, 23. Gökhan Kardeş, 53. Mucahit Albayrak, 55. Özgür Sert, 61. Oltan Karakullukçu, 70. Brahim Darri

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 38 20 2 Fenerbahçe 18 12 2 4 38 22 38 16 3 Gaziantep FK 18 9 7 2 33 20 34 13 4 Galatasaray 18 10 3 5 34 16 33 18 5 Hatayspor 18 9 4 5 27 22 31 5 6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 27 -1 9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 10 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 25 24 24 1 11 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 12 Başakşehir FK 18 6 5 7 25 29 23 -4 13 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 14 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 15 Kasımpaşa 18 6 4 8 21 29 22 -8 16 Çaykur Rizespor 18 5 6 7 23 34 21 -11 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 16 -11 19 BB Erzurumspor 19 4 4 11 18 34 16 -16 20 MKE Ankaragücü 18 4 3 11 21 30 15 -9 21 Denizlispor 18 3 5 10 17 30 14 -13

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları