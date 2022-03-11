Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

KASIMPAŞA – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç, 12 Mart 2022 Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yaparken maçın VAR hakemi olarak ise Özgüç Türkalp görevlendirildi.

KASIMPAŞA – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

KASIMPAŞA – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç, Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KASIMPAŞA İLK 11

1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN

4. RYAN HENK DONK

10. HARIS HAJRADINOVIC

12. AHMED MORTADHA BEN OUANES

13. VALENTIN EYSSERIC

15. TARKAN SERBEST

34. DOĞUCAN HASPOLAT

40. JACKSON KYANVUBU MULEKA

45. MABIL AWER BUL

70. MAMADOU FALL

94. FLORENT HADERGJONAJ

ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

23. GÖKHAN AKKAN

2. PAPISS DEMBA CISSE

3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN

5. SELİM AY

9. TYLER DOMINIC BOYD

10. FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN

15. EREN ALBAYRAK

21. LEBOGANG LELANI PHIRI

27. FABRICIO SANTOS DE JESUS

53. BOLASIE YALA

83. GEDSON CARVALHO FERNANDES