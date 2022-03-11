Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29.hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
KASIMPAŞA – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç, 12 Mart 2022 Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yaparken maçın VAR hakemi olarak ise Özgüç Türkalp görevlendirildi.
KASIMPAŞA – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE
KASIMPAŞA – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç, Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
KASIMPAŞA – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
KASIMPAŞA İLK 11
1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN
4. RYAN HENK DONK
10. HARIS HAJRADINOVIC
12. AHMED MORTADHA BEN OUANES
13. VALENTIN EYSSERIC
15. TARKAN SERBEST
34. DOĞUCAN HASPOLAT
40. JACKSON KYANVUBU MULEKA
45. MABIL AWER BUL
70. MAMADOU FALL
94. FLORENT HADERGJONAJ
ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11
23. GÖKHAN AKKAN
2. PAPISS DEMBA CISSE
3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN
5. SELİM AY
9. TYLER DOMINIC BOYD
10. FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN
15. EREN ALBAYRAK
21. LEBOGANG LELANI PHIRI
27. FABRICIO SANTOS DE JESUS
53. BOLASIE YALA
83. GEDSON CARVALHO FERNANDES