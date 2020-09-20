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Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'e puansız başlayan iki takım olan Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor 2.hafta karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler... İşte detaylar...

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde başlayan Süper Lig'in 2.haftasında Kasımpaşa  ile  Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Ligin ilk haftasında Konyaspor maçından puansız ayrılan Kasımpaşa ve evinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye boyun eğen iki takımın mücadelesi heyecana sahne olacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte mücadelenin  muhtemel ilk 11'leri...

KASIMPAŞA- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 2.haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı bugün (20 Eylül Pazar) oynanacak. Mücadelede iki takım ilk puanlarını almak için kozlarını paylaşacak. Zorlu maçta Suat Arslanboğa görev alacak. Mücadelenin yardımcı hakemleri Erdem Bayık ve Özgür Ertem olacak. Dördüncü hakem olarak da Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa'nın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak. Mücadele BeinSports HD kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan Köse - Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, Gohou

Sakat: Koita

Cezalı: Yok

Çaykur Rizespor: Gökhan - Chatziisaias, Selim, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda

Sakat: Umar, Talbi, Diamonde

Cezalı: Yok

Tayfun Altuntaş
Editör


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