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Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor canlı izle | Kasımpaşa - Sivasspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maçı izlemek isteyenler için Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor canlı izle | Kasımpaşa - Sivasspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle haberimizde...

Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor canlı izle | Kasımpaşa - Sivasspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kasımpaşa ile GZT Giresunspor'un arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için bizlerde Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor canlı izle | Kasımpaşa - Sivasspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik...

KASIMPAŞA - DEMİR GRUP SİVASSPOR CANLI İZLE

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 13.30'da başlayacak. 

Zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Cemil Tunç yapacak.

KASIMPAŞA - DEMİR GRUP SİVASSPOR CANLI İZLE

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE

Kasımpaşa - Sivasspor maçı  BeIN Sports HD 3 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. 

BeIN Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

 KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

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