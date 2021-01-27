Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor ile 25.01.2021 16:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu? Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor 2 0 Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.01.2021 16:00

Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Ramazan Keleş(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 6. Loret Sadıku, 14. Gılbert Koomson, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

Harıs Hajradınovıc,6.dk (f), Aytaç Kara,17.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Loret Sadıku 64.dk, Sarı Kart Harıs Hajradınovıc 24.dk

Oyundan Çıkanlar

Yusuf Erdoğan 74.dk, Anıl Koç 68.dk, Harıs Hajradınovıc 87.dk

Oyuna Girenler

Armın Hodzıc 74.dk, Kevın Varga 68.dk, Doğucan Haspolat 87.dk

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 8. Robın Yalçın, 77. Ahmet Oğuz, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 5. Isaac Cofıe, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Erdoğan Yeşilyurt 59.dk, Sarı Kart Faycal Fajr 5.dk

Oyundan Çıkanlar

Uğur Çiftçi 68.dk, Mustapha Yatabare 90+1.dk, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra 46.dk, Claudemır Domıngues De Souza 57.dk, Faycal Fajr 46.dk

Oyuna Girenler

Casımır Rodrıque Nınga 68.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 90+1.dk, Arouna Kone 46.dk, Robın Yalçın 57.dk, Ziya Erdal 46.dk

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 42 19 3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 39 24 4 Gaziantep FK 20 9 8 3 34 24 35 10 5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 34 14 6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 30 4 9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 27 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 25 -7 13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 24 -4 15 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 19 -12 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 18 -9 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları