Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 21. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor ile 25.01.2021 16:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Demir Grup Sivasspor
|2
|0
Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.01.2021 16:00
Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Mert Güzenge(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Ramazan Keleş(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 6. Loret Sadıku, 14. Gılbert Koomson, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
Harıs Hajradınovıc,6.dk (f), Aytaç Kara,17.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Loret Sadıku 64.dk, Sarı Kart Harıs Hajradınovıc 24.dk
Oyundan Çıkanlar
Yusuf Erdoğan 74.dk, Anıl Koç 68.dk, Harıs Hajradınovıc 87.dk
Oyuna Girenler
Armın Hodzıc 74.dk, Kevın Varga 68.dk, Doğucan Haspolat 87.dk
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 8. Robın Yalçın, 77. Ahmet Oğuz, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 5. Isaac Cofıe, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Erdoğan Yeşilyurt 59.dk, Sarı Kart Faycal Fajr 5.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Çiftçi 68.dk, Mustapha Yatabare 90+1.dk, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra 46.dk, Claudemır Domıngues De Souza 57.dk, Faycal Fajr 46.dk
Oyuna Girenler
Casımır Rodrıque Nınga 68.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 90+1.dk, Arouna Kone 46.dk, Robın Yalçın 57.dk, Ziya Erdal 46.dk
Süper Lig 21. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|42
|19
|3
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|39
|24
|4
|Gaziantep FK
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|35
|10
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|34
|14
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|32
|4
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|30
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|27
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Kasımpaşa
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|25
|-7
|13
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|24
|-4
|15
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|19
|-12
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|18
|-9
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları
|23.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-2
|Trabzonspor
|23.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Çaykur Rizespor
|24.01.2021
|Denizlispor
|1-2
|Fatih Karagümrük
|24.01.2021
|Gaziantep FK
|1-1
|Hatayspor
|24.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-1
|Galatasaray
|24.01.2021
|Konyaspor
|0-0
|Antalyaspor
|24.01.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Göztepe
|25.01.2021
|Alanyaspor
|4-3
|MKE Ankaragücü
|25.01.2021
|Kasımpaşa
|2-0
|Sivasspor
|25.01.2021
|Fenerbahçe
|3-0
|Kayserispor