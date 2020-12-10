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Kasımpaşa - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçı Kasımpaşa ile Denizlispor arasında oynanacak. Peki, Kasımpaşa - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Kasımpaşa - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de, heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Yine birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmanın bulunduğu haftada açılış maçı Kasımpaşa ile Denizlispor arasında oynanacak. Bu maç öncesi tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 11 maça çıkan Kasımpaşa 15 puan toplayarak 10. sırada yerini aldı. Denizlispor ise 10 maçta 6 puan ile 20. sırada bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Denizlispor maçı, 11 Aralık Cuma günü saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, Ramazan Keleş tarafından yönetilecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kasımpaşa - Denizlispor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. İki takımın mücadelesi, Cuma akşamı saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izlenebilir. 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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