Kasımpaşa, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Kasımpaşa, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Kasımpaşa ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe ile 04.01.2021 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Kasımpaşa, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu? Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Kasımpaşa, Fenerbahçe maç sonucu: Kasımpaşa Fenerbahçe 0 3 Kasımpaşa Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın Kasımpaşa, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.01.2021 19:00

Kasımpaşa Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Burak Şeker(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Ekrem Kan(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 7. Anıl Koç, 11. Yusuf Erdoğan, 20. Alan Lıma Carıus, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 41. Berat Kalkan, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 18. Sadık Çiftpınar, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 35. Nazım Sangare

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 30. Ömer Faruk Beyaz, 52. Uğur Kaan Yıldız, 57. Eyüp Akcan, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 31 12 2 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 3 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 30 15 4 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 29 10 5 Gaziantep FK 15 7 7 1 28 17 28 11 6 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 23 -2 8 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 21 5 9 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 20 -1 10 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 20 -2 11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 12 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 19 3 13 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 18 -3 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 16 -9 18 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 15 -4 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 10 -12

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları