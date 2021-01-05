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Kasımpaşa, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Kasımpaşa, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Kasımpaşa, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Kasımpaşa ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe ile 04.01.2021 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Kasımpaşa, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?

Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maç sonucu:

KASIMPAŞA FENERBAHÇE
Kasımpaşa Fenerbahçe
0 3

Kasımpaşa Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Kasımpaşa, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.01.2021 19:00

Kasımpaşa Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Burak Şeker(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Ekrem Kan(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 7. Anıl Koç, 11. Yusuf Erdoğan, 20. Alan Lıma Carıus, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 41. Berat Kalkan, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 18. Sadık Çiftpınar, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 35. Nazım Sangare

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 30. Ömer Faruk Beyaz, 52. Uğur Kaan Yıldız, 57. Eyüp Akcan, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş15101431193112
2Alanyaspor1693427123015
3Galatasaray1593325103015
4Fenerbahçe1592430202910
5Gaziantep FK1577128172811
6Hatayspor158342217275
7Trabzonspor16655182023-2
8Fatih Karagümrük155642419215
9Yeni Malatyaspor15555192020-1
10Çaykur Rizespor15555212320-2
11Göztepe154742118193
12Konyaspor155461916193
13Kasımpaşa16547182619-8
14Sivasspor15465151818-3
15Antalyaspor16466152418-9
16Başakşehir FK15447212716-6
17Gençlerbirliği15447152416-9
18MKE Ankaragücü15438192315-4
19Denizlispor15348162613-10
20BB Erzurumspor16349162913-13
21Kayserispor1524992110-12

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları

02.01.0021MKE Ankaragücü3-1Yeni Malatyaspor
02.01.0021Galatasaray0-0Antalyaspor
02.01.0021BB Erzurumspor1-1Gaziantep FK
02.01.0021Alanyaspor3-0Başakşehir FK
02.01.0021Hatayspor2-1Konyaspor
02.01.0021Sivasspor2-2Denizlispor
03.01.0021Çaykur Rizespor1-1Gençlerbirliği
03.01.0021Fatih Karagümrük1-2Trabzonspor
03.01.0021Kayserispor0-2Beşiktaş
04.01.0021Kasımpaşa0-3Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


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