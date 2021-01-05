Kasımpaşa, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Kasımpaşa, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Kasımpaşa, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Kasımpaşa ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 16. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe ile 04.01.2021 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Kasımpaşa, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Kasımpaşa, Fenerbahçe maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Fenerbahçe
|0
|3
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Kasımpaşa, Fenerbahçe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.01.2021 19:00
Kasımpaşa Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Halis Özkahya(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Burak Şeker(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Ekrem Kan(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 7. Anıl Koç, 11. Yusuf Erdoğan, 20. Alan Lıma Carıus, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 41. Berat Kalkan, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 18. Sadık Çiftpınar, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 35. Nazım Sangare
Yedekler
15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 30. Ömer Faruk Beyaz, 52. Uğur Kaan Yıldız, 57. Eyüp Akcan, 77. Gökhan Gönül
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 16. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|31
|12
|2
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|3
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|30
|15
|4
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|29
|10
|5
|Gaziantep FK
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|28
|11
|6
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|7
|Trabzonspor
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|23
|-2
|8
|Fatih Karagümrük
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|21
|5
|9
|Yeni Malatyaspor
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|20
|-1
|10
|Çaykur Rizespor
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|20
|-2
|11
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|12
|Konyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|19
|3
|13
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|14
|Sivasspor
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|18
|-3
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|Gençlerbirliği
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|16
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|15
|-4
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|10
|-12
Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları
|02.01.0021
|MKE Ankaragücü
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|02.01.0021
|Galatasaray
|0-0
|Antalyaspor
|02.01.0021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Gaziantep FK
|02.01.0021
|Alanyaspor
|3-0
|Başakşehir FK
|02.01.0021
|Hatayspor
|2-1
|Konyaspor
|02.01.0021
|Sivasspor
|2-2
|Denizlispor
|03.01.0021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Gençlerbirliği
|03.01.0021
|Fatih Karagümrük
|1-2
|Trabzonspor
|03.01.0021
|Kayserispor
|0-2
|Beşiktaş
|04.01.0021
|Kasımpaşa
|0-3
|Fenerbahçe