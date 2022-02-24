Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kasımpaşa – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa – Fenerbahçe maçı 28 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa – Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Kasımpaşa – Fenerbahçe maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Emre Kargın görev alacak.