Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 2. Hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Kasımpaşa– Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 2.haftasındaki Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.