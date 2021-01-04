Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ile kapanıyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 16. hafta maçları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ile sonlanıyor. Haftanın kapanış maçında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Kasımpaşa, mutlak galibiyet peşinde. Fenerbahçe ise Başakşehir maçında alınan galibiyetin ardından tekrar çıkışa geçmek istiyor. Kasımpaşa, 15 maçta 19 puan toplayarak ligin 13. sırasında yer alıyor. Fenerbahçe ise 14 maçta 26 puan ile 6. sıradaki yerini aldı. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 16. haftasının son maçı Kasımpaşa ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği 16 maçın sadece ikisini kazanan Kasımpaşa (14M), bu iki galibiyeti gol yemediği iki karşılaşmada aldı.
- Kasımpaşa ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (12G 2B), tek yenilgisini son karşılaşmada bu statta aldı. Sarı-lacivertli ekibin lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olduğu bir seri yok.
- Evinde oynadığ son 14 Süper Lig maçında tek yenilgi alan Kasımpaşa (10G 3B), bu süreçte sadece son karşılaşmadan puansız ayrıldı (0-4 vs Gaziantep FK).
- Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Gaziantep FK'ya yenilen Fenerbahçe, öncesinde altı maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı (5G 1B).
- Kasımpaşa, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç maçta rakiplerine puan vermedi.