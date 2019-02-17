Kasımpaşa - Galatasaray: 1-4

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau (Dk. 58 Özgür), Pavelka, Sadiku, İlhan (Dk. 58 Heintz), Khalili (Dk. 87 Tarkan), Koita, Trezeguet

GALATASARAY: Muslera, Linnes (Dk. 46 Mariano), Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 61 Ömer), Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda (Dk. 80 Mitroglou), Onyekuru, Diagne

GOLLER: Dk. 14 Trezeguet (Kasımpaşa) - Dk. 22 Belhanda, Dk. 28 - Dk. 53 - Dk. 68 Feghouli (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Pavelka, Sadiku, Khalili (Kasımpaşa) - Linnes, Onyekuru, Emre, Luyindama, Diagne (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçta Feghouli 3 gol atarak hat-trick yaptı.

9'uncu dakikada Trezeguet'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İlhan'nın şutunda meşin yuvarlak, kayarak müdahalede bulunan Muslera'ya çarparak kornere çıktı.

14'üncü dakikada ceza sahası yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Trezeguet'nin falsolu vuruşunda top Muslera'nın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

22'nci dakikada sol taraftan sarı kırmızılıların kullandığı korner sonrası Koita'dan seken topa hareketlenen Belhanda'nın ceza sahası dışında topu düzelttikten sonra sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

28'inci dakikada sol tarafta topla buluşan Belhanda, ortasını altıpas içinde Feghouli'ye doğru çıkardı. Feghouli'nin havadan gelen topa dokunmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

53'üncü dakikada orta alanda topla buluşan Donk'un havadan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin ceza sahasına girerken aşırtma vuruşunda top fileleri sarstı: 1-3.

68'inci dakikada Feghouli hat-trick yaptı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyekuru'nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin topu sürdükten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-4.

Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

FOTOĞRAFLAR: Akın ÇELİKTAŞ

DHA