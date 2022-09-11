Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 6. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Kasımpaşa- Galatasaray maçı canlı izle | Kasımpaşa - Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 6. haftasındaki Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11 Eylül 2022 Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdinç Sezertam yapıyor.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kasımpaşa - Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ