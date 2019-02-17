Kasımpaşa - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Maç skoru ve maçtan dakikalar haberimizde...

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

KASIMPAŞA 1-3 GALATASARAY

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MAÇTAN DAKİKALAR...

55' Khalili'yi faulle durduran Emre Taşdemir sarı kart gördü Sarı Kart - Emre Tasdemir

54' Donk'un savunma arkasına pasında Feghouli kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı.

53' GOL! Feghouli müthiş attı! Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor... Gol - Sofiane Feghouli

51' Belhanda'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Pavelka topu uzaklaştırdı.

50' Belhanda sol çaprazdan şut çekti, Veysel'e çarpan top dışarı gitti. Korner

46' Galatasaray'da ilk yarıdan sakatlanan Linnes'in yerine Mariano oyunda Martin Linnes - Mariano

46' İkinci yarı başladı

Devre Arası: İlk yarı sona erdi

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi

43' Diagne'nin pozisyonun VAR kontrolü de yapıldı. Oyun devam ediyor.

42' Onyekuru'nun ara pasında Diagne ceza alanında hareketlendi, Veigneau ile mücadelesinde yerde kaldı ve hakeme baktı. Ali Palabıyım devam ettirdi oyunu

40' Rakip serbest vuruş kullanırken topun önüne atlayan Onyekuru sarı kart gördü Sarı Kart - Henry Onyekuru

36' Galatasaray ceza alanı önünde iyi paslaştı, Diagne'nin pasında Belhanda'nın şutunu kaleci kurtardı

34' Diagne ceza alanında topu göğsüyle önüne aldı ancak gol vuruşu için gecikince savunma araya girdi.

31' Younes Belhanda 1 gol 1 asistle mücadele ediyor

30' Belhanda'nın asistinde ön direğe iyi koşan Feghouli ayağının ucuyla arkasında kalan kaleye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.

29' GOL! Feghouli attı! Galatasaray öne geçiyor Gol - Sofiane Feghouli

26' Galatasaray ikinci gole yaklaştı! Ceza yayında topu alan Feghouli soluna sürüp çaprazdan kaleye vurdu, Scuffet köşeden çıkardı.

23' Soldan kullanılan kornerde ceza alanı dışına açılan topu önüne alan Belhanda çok sert vurdu, önü kapalı olan kalecinin yanından top ağlara gitti.

22' GOL! Belhanda attı! Galatasaray beraberliği yakalıyor... Gol - Younès Belhanda

22' Galatasaray rakip kalede baskı kurdu

19' Feghouli'nin pasıyla ceza alanına giren Belhanda'nın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

17' Trezeguet Galatasaray'a karşı çok iyi oynuyor! Sol çaprazdan müthiş vurdu, top direğin hemen üstünden auta gitti.

16' Kasımpaşa ikinci gole yaklaştı! Pavelka'nın pasında Trezeguet sağ çaprazdan vurdu, top yan ağlarda kaldı.

15' Muslera'nın kapattığı köşeye frikiği kullanan Trezeguet, topu ağlarla buluşturdu.

14' GOL! Trezeguet frikikten attı! Kasımpaşa öne geçiyor... Gol - Trezeguet

13' Kasımpaşa tehlikeli bir noktadan frikik kazandı! Linnes, ceza alanına girerken Trezeguet'yi faulle durdurdu ve sarı kart gördü. Sarı Kart - Martin Linnes

11' Galatasaray hızlı atağa çıktı, Feghouli'nin pasında topu rakip yarı alanın ortasında alan Diagne soldan gelen Emre'yi gördü. Emre'nin yerden şutunda top auta gitti.

10' Kasımpaşa gole yaklaştı! Trezeguet'nin pasında İlhan sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vurdu, Muslera golü önledi.

9' Belhanda soldan köşe vuruşu kullandı, Marcao'nun Popov'a faul yaptığını işaret etti hakem.

8' Emre Taşdemir'in soldan ortasında savunmaya çarpan top dışarı gitti. Korner

6' Diagne ile hava topuna çıkan Ben Youssef kısa süreli sakatlık geçirdi. Oyun devam ediyor.

4' Selçuk İnan ara pasıyla Onyekuru'yu kaçırmak istedi ancak Onyekuru hareketlenmedi. Aut



Maç Başladı 1' Maç başladı!

KASIMPAŞA'NIN İLK 11'LERİ

Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Khalili, Sadiku, İlhan, Koita, Trezeguet.

GALATASARAY'IN İLK 11'LERİ

Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne.

TERİM KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Sarı kırmızılı teknik adam Fatih Terim, son oynanan Benfica maçı kadrosundan farklı bir kadroyla Kasımpaşa karşısına çıktı. Terim, Benfica maçından farklı olarak Donk, Emre Taşdemir ve Selçuk'u sahaya sürdü. Sarı kırmızılılar, Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı. Rakip Kasımpaşa ise, Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Khalili, Trezeguet, Koita ilk 11'i ile maça başladı.

DIAGNE, DONK VE VEYSEL ESKİ TAKIMLARI KARŞISINDA

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne ve Donk ile Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Veysel Sarı eski takımlarına karşı sahaya çıktı. 2015-2016 sezonunun devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı takıma katılan Ryan Donk ile bu sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, eski takımlarına karşı sarı kırmızılı formayla galibiyet arayacak. 2014-2015 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya geçen Veysel Sarı ise eski takımına karşı forma giyen sahadaki bir diğer isim olacak.

TERİM'DEN NAGATOMO VE FERNANDO AÇIKLAMASI

Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Fernando ve Nagatomo'nun Benfica maçını düşünerek yapılmış değişiklikler olmadığını söyledi. Nagatomo'nun ateşlendiğini ve oynayamayacak durumda olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, Fernando'yu ise oynatmayı düşündüklerini ancak dizinin arkasında bir problem çıktığını belirtti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Zorlu deplasmanda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına destekte bulundular. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlarda bulundular.