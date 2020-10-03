Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Hafta içi Avrupa Ligi play-off maçında Rangers'a elenen Galatasaray, lige odaklanmış durumda. Sezona da oldukça iyi giren ve ilk 4 resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi ve Rangers maçında kayıp yaşayan Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesi ile tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Kasımpaşa ise ligde 3 maçta yalnızca 3 puan toplayabildi. İki takım arasındaki son maçı, Galatasaray deplasmanda 3-0 kazanmıştı. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesi 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda hakem Cüneyt Çakır'ın yönetiminde geçecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Orkun Aktaş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Haftanın önemli mücadelesi Kasımpaşa - Galatasaray, Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Brecka, Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara, Sadiku, Pavelka, Varga, Hajradinovic, Alan Carius

GALATASARAY: Fatih - Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Etebo, Emre Kılınç, Falcao (Diagne)