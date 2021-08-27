Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.