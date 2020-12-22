Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 14. hafta maçları arasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçı bulunuyor. Peki, Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 12 maçta 21 puana ulaşan Gaziantep FK, 5. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 13 maçta 18 puana ulaşarak 10. sırada yerini aldı. Kasımpaşa ve Gaziantep FK mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Koray Gençerler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcanüstlenecek. 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Çarşamba günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmeyen Gaziantep FK (1G 1B), rakibini bu statta 4-3 mağlup etti.
- Süper Lig'de 13 maçtır evinde mağlup olmayan Kasımpaşa (10G 3B), ligde devam eden en uzun serininin iki sahibinden biri konumunda (Gaziantep FK ile birlikte).
- Çıktığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Gaziantep FK (5G 6B), ligde en uzun süredir yenilmeyen takım durumunda.
- Kasımpaşa bu sezon evinde en fazla gole kapama yapan üç Süper Lig takımından biri (4; Alanyaspor ve Antalyaspor ile birlikte). Gaziantep FK ise ligde devam eden en uzun gol atma serisinin sahibi (20 maç).
- 2020/21 Süper Lig sezonunda topla en az oynayan takım olan Gaziantep FK (%40.6), çıktığı hiçbir maçta %50'nin üstünde topa sahip olamadı.