Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 12 maçta 21 puana ulaşan Gaziantep FK, 5. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 13 maçta 18 puana ulaşarak 10. sırada yerini aldı. Kasımpaşa ve Gaziantep FK mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Koray Gençerler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcanüstlenecek. 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Çarşamba günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ