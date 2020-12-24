Kasımpaşa, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Kasımpaşa, Gaziantep ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Kasımpaşa, Gaziantep ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Kasımpaşa ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 14. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Gaziantep ile 23.12.2020 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Kasımpaşa, Gaziantep maçı kaç kaç bitti?
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Kasımpaşa, Gaziantep maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Gaziantep
|0
|4
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Kasımpaşa, Gaziantep maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 19:00
Kasımpaşa Gaziantep Maçının Hakemleri
Koray Gençerler(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Burak Şeker(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 7. Anıl Koç, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 28. Furkan Külekçi, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Tomas Brecka 83.dk, Sarı Kart Armın Hodzıc 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Yusuf Erdoğan 77.dk, Tarkan Serbest 10.dk, Harıs Hajradınovıc 77.dk, Kevın Varga 58.dk
Oyuna Girenler
Yasin Dülger 77.dk, Mickael Sylvain Tırpan 10.dk, Doğucan Haspolat 77.dk, Alan Lıma Carıus 58.dk
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 17. Oğuz Ceylan, 11. Güray Vural, 7. Kenan Özer, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 94. Nouha Dıcko
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 74. Amedej Vetrih, 10. Muhammet Demir, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 20. Zvonımır Kozulj, 71. Mustafa Burak Bozan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
Alexandru Iulıan Maxım,9.dk (p), Alexandru Iulıan Maxım,25.dk (f), Jefferson Nogueıra Junıor,57.dk (h), Muhammet Demir,79.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Güray Vural 17.dk, Sarı Kart Alın Dorınel Toşca 20.dk
Oyundan Çıkanlar
Güray Vural 80.dk, Kenan Özer 67.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 85.dk, Alexandru Iulıan Maxım 80.dk, Nouha Dıcko 67.dk
Oyuna Girenler
Pawel Mıroslaw Olkowskı 80.dk, Muhammet Demir 67.dk, Furkan Soyalp 85.dk, Zvonımır Kozulj 80.dk, Amedej Vetrih 67.dk
Süper Lig 14. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|27
|14
|2
|Galatasaray
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|26
|13
|3
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|4
|Gaziantep FK
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|24
|9
|5
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|6
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|20
|3
|9
|Trabzonspor
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|20
|-1
|10
|Göztepe
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|18
|3
|11
|Kasımpaşa
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|18
|-5
|12
|Antalyaspor
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|17
|-2
|13
|Konyaspor
|12
|4
|3
|5
|15
|12
|15
|3
|14
|Başakşehir FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|15
|-3
|15
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|16
|Sivasspor
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|14
|-2
|17
|Gençlerbirliği
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|12
|-8
|18
|Denizlispor
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|12
|-9
|19
|Kayserispor
|12
|2
|4
|6
|6
|14
|10
|-8
|20
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|21
|BB Erzurumspor
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|9
|-15
Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları
|22.12.2020
|Galatasaray
|3-1
|Göztepe
|22.12.2020
|Hatayspor
|0-1
|Trabzonspor
|23.12.2020
|Kasımpaşa
|0-4
|Gaziantep FK
|23.12.2020
|Fenerbahçe
|4-1
|Başakşehir FK
|23.12.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Denizlispor
|23.12.2020
|Alanyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|24.12.2020
|Çaykur Rizespor
|Antalyaspor
|24.12.2020
|Sivasspor
|Gençlerbirliği
|24.12.2020
|MKE Ankaragücü
|Beşiktaş
|24.12.2020
|Kayserispor
|Konyaspor