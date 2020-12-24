Kasımpaşa, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Kasımpaşa, Gaziantep ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Kasımpaşa ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Gaziantep ile 23.12.2020 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Kasımpaşa, Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kasımpaşa, Gaziantep maç sonucu: Kasımpaşa Gaziantep 0 4 Kasımpaşa Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın Kasımpaşa, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.12.2020 19:00

Kasımpaşa Gaziantep Maçının Hakemleri

Koray Gençerler(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Burak Şeker(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 7. Anıl Koç, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 28. Furkan Külekçi, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Tomas Brecka 83.dk, Sarı Kart Armın Hodzıc 52.dk

Oyundan Çıkanlar

Yusuf Erdoğan 77.dk, Tarkan Serbest 10.dk, Harıs Hajradınovıc 77.dk, Kevın Varga 58.dk

Oyuna Girenler

Yasin Dülger 77.dk, Mickael Sylvain Tırpan 10.dk, Doğucan Haspolat 77.dk, Alan Lıma Carıus 58.dk

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 17. Oğuz Ceylan, 11. Güray Vural, 7. Kenan Özer, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 74. Amedej Vetrih, 10. Muhammet Demir, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 20. Zvonımır Kozulj, 71. Mustafa Burak Bozan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Alexandru Iulıan Maxım,9.dk (p), Alexandru Iulıan Maxım,25.dk (f), Jefferson Nogueıra Junıor,57.dk (h), Muhammet Demir,79.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Güray Vural 17.dk, Sarı Kart Alın Dorınel Toşca 20.dk

Oyundan Çıkanlar

Güray Vural 80.dk, Kenan Özer 67.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 85.dk, Alexandru Iulıan Maxım 80.dk, Nouha Dıcko 67.dk

Oyuna Girenler

Pawel Mıroslaw Olkowskı 80.dk, Muhammet Demir 67.dk, Furkan Soyalp 85.dk, Zvonımır Kozulj 80.dk, Amedej Vetrih 67.dk

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 14 8 3 3 23 9 27 14 2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 26 13 3 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 4 Gaziantep FK 13 6 6 1 24 15 24 9 5 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 6 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Yeni Malatyaspor 13 5 5 3 17 14 20 3 9 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 20 -1 10 Göztepe 14 4 6 4 20 17 18 3 11 Kasımpaşa 14 5 3 6 16 21 18 -5 12 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 17 -2 13 Konyaspor 12 4 3 5 15 12 15 3 14 Başakşehir FK 13 4 3 6 19 22 15 -3 15 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 16 Sivasspor 12 3 5 4 10 12 14 -2 17 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 18 Denizlispor 13 3 3 7 13 22 12 -9 19 Kayserispor 12 2 4 6 6 14 10 -8 20 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 21 BB Erzurumspor 14 2 3 9 12 27 9 -15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları