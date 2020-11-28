Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig, 10. hafta maçları ile devam ediyor. Pazar gününün maçları arasında Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sürüyor. Pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa (1M), daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 4B 7M). Kasımpaşa, 9 maçta topladı ğı 12 puanla 10. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 8 maçta 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Kası mpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Kası mpaşa - Gençlerbirliği maçı, Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Mete Kalkavan tarafından yönetilecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
10. hafta oynanacak olan Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı, Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa (1M), daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 4B 7M).
- Gençlerbirliği'nin 20'den fazla maçta karşılaştığı Süper Lig takımları arasında en düşük mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Kasımpaşa (%23; 12G 11B 7M).
- Sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Kasımpaşa (8G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkıyor (Mart-Aralık 2014 arasında 12 maç).
- Süper Lig'de çıktığı son 15 maçın sadece ikisini kazanabilen Gençlerbirliği (4B 9M), iki galibiyetini de deplasmanda aldı (1-0 vs Beşiktaş & 3-1 vs Göztepe).
- 2020 yılında iç sahada Kasımpaşa'dan (8) daha fazla Süper Lig galibiyeti alan tek takım Başakşehir (9); aynı süreçte Gençlerbirliği'nden (9) daha fazla deplasman mağlubiyetine sahip tek ekip ise Yeni Malatyaspor (10).
- Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 32 maçın dördünü kazanabilen Gençlerbirliği (4B 24M), bu galibiyetlerin üçünü Kasımpaşa karşısında aldı (diğeri Beşiktaş).
- Kasımpaşa'nın Süper Lig'de yediği son dört gol de karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi. Bu sezon aynı zaman diliminde en az gol sevinci yaşayan takım ise Gençlerbirliği (2).
- Süper Lig'de attığı son iki golü de kafa vuruşlarıyla kaydeden Aytaç Kara, daha önceki 16 golünün sadece birini bu şekilde kaydedebilmişti. Kasımpaşa formasıyla üst üste üç golünü kafayla atan son isim, Ağustos 2015'te Adem Büyük'tü (3 gol).
- Murat Yıldırım, bu sezon Gençlerbirliği'nin deplasmanda attığı üç Süper Lig golünün ikisine doğrudan katkı sağladı (1 gol & 1 asist).
- Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, geçen sezon Kasımpaşa'ya konuk olduğu Süper Lig maçında iki gol atmıştı.