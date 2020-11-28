Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sürüyor. Pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa (1M), daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 4B 7M). Kasımpaşa, 9 maçta topladı ğı 12 puanla 10. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 8 maçta 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Kası mpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Kası mpaşa - Gençlerbirliği maçı, Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Mete Kalkavan tarafından yönetilecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

10. hafta oynanacak olan Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı, Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ