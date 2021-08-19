Kasımpaşa - Giresunspor maçı canlı izle | Beinsports HD 2 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Kasımpaşa - Giresunspor maçı canlı izle | Beinsports HD 2 canlı yayın izle linkini arıyor. İşte yayın ile ilgili bilgiler...

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı izlemek için Kasımpaşa - Giresunspor maçı linkine tıklayabilirsiniz.

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI BEİNSPORTS HD 2 CANLI İZLEME LİNKİ

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler. İzlemek için Kasımpaşa - Giresunspor maçı Beinsports HD 2 canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Kasımpaşa - Giresunspor maçının hakemi Ali Palabıyık olacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Deniz Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.