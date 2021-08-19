Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık olacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Deniz Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.