Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık olacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Deniz Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.