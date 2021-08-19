Sel bölgesinde duygulandıran fotoğraf! Atatürk portresindeki çamuru elleriyle temizledilerÖzel okullar hazırlıklarını tamamladı! Yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanıyor!İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Baykal isminin anlamı nedir, Baykal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?SON DAKİKA! Emekli Orgeneral Çetin Doğan tutuklandıAytemiz Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çayhan isminin anlamı nedir, Çayhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gencer isminin anlamı nedir, Gencer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Kasımpaşa  ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Kasımpaşa - Giresunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık olacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Deniz Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT