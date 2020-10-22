Kasımpaşa - Göztepe maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 6. hafta maçları başlıyor. Haftanın ilk maçı, Kasımpaşa ile Göztepe arasında oynanacak. Ligde orta sıralarda bulunan iki takım, üst sıraları kovalıyor. Kasımpaşa, 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Göztepe ise 6 puanla 10. sırada ye alıyor. Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde hiçbir iç saha maçında mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Göztepe (3G 4B). Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kazanamadı (5M) ancak bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Peki, Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA - GÖZTEPE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in altıncı haftasında birbirlerine rakip olan Kasımpaşa ve Göztepe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Cuma akşamı saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede, hakem Burak Şeker düdük çalacak. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Furkan Ürün üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak olan Kasımpaşa - Göztepe mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

Kasımpaşa - Göztepe maçını canlı izlemek için tıklayınız.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA

Ramazan Köse - Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Jeanvier, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Alan Carius, Koita

SAKAT: Gohou

CEZALI: Yok

GÖZTEPE

İrfancan - Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Soner, Nwobodo, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye

SAKAT: Napoleoni, Alpaslan, Yalçın

CEZALI: Yok

GÖZTEPE, KASIMPAŞA DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

SÜPER Lig'de milli aranın ardından evinde oynadığı Fenerbahçe maçını 3-2 kaybedip ilk yenilgisini alan Göztepe bu haftaki rakibi Kasımpaşa'ya karşı oldukça zorlandı. Sarı-kırmızılılar 4'üncü sezonunu geçirdiği Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı 6 maçın 5'ini kaybedip, sadece 1 maçı berabere bitirebildi. Göz-Göz tam 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'ya Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 3-1 yenildi. İkinci yarıda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki randevuyu da Göztepe 2-0 kaybetti.

Ertesi sezon İstanbul'daki maçı yine 3-1 kaybeden Göztepe, evinde ise rakibiyle golsüz berabere kaldı. Geçen sezon da oynanan iki müsabakayı Göztepe kaybetti. İzmir'de lacivert-beyazlılara 4-1 yenilen Göztepe deplasmanda da sahayı 2-0 yenik terk etti. Bu periyotta kalesinde 14 gol gören İzmir temsilcisi, Kasımpaşa'ya karşı sadece 3 defa gol sevinci yaşadı. Cuma günü deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlıkları süren Alpaslan, Napoleoni ile Yalçın mücadelede forma giyemeyecek.