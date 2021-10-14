Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Göztepe üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Göztepe maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Göztepe maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.