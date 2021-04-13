Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 34. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 12.04.2021 16:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Helenex Yeni Malatyaspor
|0
|0
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Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.04.2021 16:00
Kasımpaşa Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri
Bahattin Şimşek(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 13. Dusko Tosıc, 32. Derrıck Luckassen, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
1. Ramazan Köse, 5. Tarkan Serbest, 7. Anıl Koç, 4. Danıel Noel Drınkwater, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 25. Tomas Brecka, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Tarkan Serbest 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Gılbert Koomson 79.dk
Oyuna Girenler
Tarkan Serbest 79.dk
Helenex Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 21. Moryke Fofana, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 99. Adem Büyük
Yedekler
67. Eray İşcan, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 12. Aly Malle, 14. Doğukan Emeksiz, 27. Erıc Ndızeye, 66. Jospın Nshımırımana, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
İrfan Buz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Zeki Yavru 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Adem Büyük 83.dk, Zeki Yavru 90+3.dk, Mustafa Eskihellaç 65.dk, Moryke Fofana 83.dk
Oyuna Girenler
Kubilay Kanatsızkuş 83.dk, Fernando Ruben Zuquı 90+3.dk, Umut Bulut 65.dk, Aly Malle 83.dk
Süper Lig 34. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|32
|22
|4
|6
|70
|33
|70
|37
|2
|Fenerbahçe
|33
|20
|6
|7
|59
|33
|66
|26
|3
|Galatasaray
|32
|19
|5
|8
|62
|31
|62
|31
|4
|Trabzonspor
|33
|16
|10
|7
|40
|31
|58
|9
|5
|Alanyaspor
|33
|15
|7
|11
|52
|36
|52
|16
|6
|Gaziantep FK
|32
|13
|11
|8
|47
|37
|50
|10
|7
|Hatayspor
|32
|14
|7
|11
|53
|40
|49
|13
|8
|Fatih Karagümrük
|33
|13
|10
|10
|48
|39
|49
|9
|9
|Sivasspor
|32
|11
|14
|7
|44
|38
|47
|6
|10
|Göztepe
|33
|12
|10
|11
|49
|44
|46
|5
|11
|Antalyaspor
|33
|9
|15
|9
|32
|41
|42
|-9
|12
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|39
|40
|40
|-1
|13
|MKE Ankaragücü
|32
|10
|6
|16
|39
|51
|36
|-12
|14
|Çaykur Rizespor
|32
|8
|12
|12
|36
|49
|36
|-13
|15
|Kasımpaşa
|33
|9
|9
|15
|35
|48
|36
|-13
|16
|Yeni Malatyaspor
|32
|7
|13
|12
|39
|45
|34
|-6
|17
|Başakşehir FK
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|33
|-16
|18
|Kayserispor
|32
|8
|9
|15
|24
|41
|33
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|32
|8
|7
|17
|30
|55
|31
|-25
|20
|BB Erzurumspor
|33
|6
|10
|17
|32
|56
|28
|-24
|21
|Denizlispor
|32
|6
|8
|18
|29
|55
|26
|-26
Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları
|10.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Trabzonspor
|10.04.2021
|Galatasaray
|1-1
|Fatih Karagümrük
|10.04.2021
|Hatayspor
|2-3
|Göztepe
|11.04.2021
|BB Erzurumspor
|2-4
|Beşiktaş
|11.04.2021
|MKE Ankaragücü
|2-1
|Gençlerbirliği
|11.04.2021
|Kayserispor
|0-1
|Antalyaspor
|11.04.2021
|Sivasspor
|3-1
|Konyaspor
|12.04.2021
|Alanyaspor
|3-2
|Denizlispor
|12.04.2021
|Kasımpaşa
|0-0
|Yeni Malatyaspor
|12.04.2021
|Fenerbahçe
|3-1
|Gaziantep FK