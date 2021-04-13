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Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 34. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 12.04.2021 16:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Kasımpaşa - Helenex Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor maç sonucu:

KASIMPAŞA HELENEX YENİ MALATYASPOR
Kasımpaşa Helenex Yeni Malatyaspor
0 0

Kasımpaşa Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.04.2021 16:00

Kasımpaşa Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 13. Dusko Tosıc, 32. Derrıck Luckassen, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 5. Tarkan Serbest, 7. Anıl Koç, 4. Danıel Noel Drınkwater, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 25. Tomas Brecka, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Tarkan Serbest 81.dk

Oyundan Çıkanlar

Gılbert Koomson 79.dk

Oyuna Girenler

Tarkan Serbest 79.dk

HELENEX YENİ MALATYASPORHelenex Yeni Malatyaspor

Helenex Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 21. Moryke Fofana, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 99. Adem Büyük

Yedekler

67. Eray İşcan, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 12. Aly Malle, 14. Doğukan Emeksiz, 27. Erıc Ndızeye, 66. Jospın Nshımırımana, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Zeki Yavru 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 83.dk, Zeki Yavru 90+3.dk, Mustafa Eskihellaç 65.dk, Moryke Fofana 83.dk

Oyuna Girenler

Kubilay Kanatsızkuş 83.dk, Fernando Ruben Zuquı 90+3.dk, Umut Bulut 65.dk, Aly Malle 83.dk

Süper Lig 34. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş32224670337037
2Fenerbahçe33206759336626
3Galatasaray32195862316231
4Trabzonspor33161074031589
5Alanyaspor331571152365216
6Gaziantep FK321311847375010
7Hatayspor321471153404913
8Fatih Karagümrük331310104839499
9Sivasspor32111474438476
10Göztepe331210114944465
11Antalyaspor339159324142-9
12Konyaspor32101012394040-1
13MKE Ankaragücü3210616395136-12
14Çaykur Rizespor3281212364936-13
15Kasımpaşa339915354836-13
16Yeni Malatyaspor3271312394534-6
17Başakşehir FK328915355133-16
18Kayserispor328915244133-17
19Gençlerbirliği328717305531-25
20BB Erzurumspor3361017325628-24
21Denizlispor326818295526-26

Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları

10.04.2021Çaykur Rizespor0-0Trabzonspor
10.04.2021Galatasaray1-1Fatih Karagümrük
10.04.2021Hatayspor2-3Göztepe
11.04.2021BB Erzurumspor2-4Beşiktaş
11.04.2021MKE Ankaragücü2-1Gençlerbirliği
11.04.2021Kayserispor0-1Antalyaspor
11.04.2021Sivasspor3-1Konyaspor
12.04.2021Alanyaspor3-2Denizlispor
12.04.2021Kasımpaşa0-0Yeni Malatyaspor
12.04.2021Fenerbahçe3-1Gaziantep FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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