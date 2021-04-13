Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 34. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 12.04.2021 16:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Kasımpaşa - Helenex Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor maç sonucu: Kasımpaşa Helenex Yeni Malatyaspor 0 0 Kasımpaşa Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.04.2021 16:00

Kasımpaşa Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 13. Dusko Tosıc, 32. Derrıck Luckassen, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 5. Tarkan Serbest, 7. Anıl Koç, 4. Danıel Noel Drınkwater, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 25. Tomas Brecka, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Tarkan Serbest 81.dk

Oyundan Çıkanlar

Gılbert Koomson 79.dk

Oyuna Girenler

Tarkan Serbest 79.dk

Helenex Yeni Malatyaspor

Helenex Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 21. Moryke Fofana, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 99. Adem Büyük

Yedekler

67. Eray İşcan, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 12. Aly Malle, 14. Doğukan Emeksiz, 27. Erıc Ndızeye, 66. Jospın Nshımırımana, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Zeki Yavru 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 83.dk, Zeki Yavru 90+3.dk, Mustafa Eskihellaç 65.dk, Moryke Fofana 83.dk

Oyuna Girenler

Kubilay Kanatsızkuş 83.dk, Fernando Ruben Zuquı 90+3.dk, Umut Bulut 65.dk, Aly Malle 83.dk

Süper Lig 34. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 32 22 4 6 70 33 70 37 2 Fenerbahçe 33 20 6 7 59 33 66 26 3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 62 31 4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 58 9 5 Alanyaspor 33 15 7 11 52 36 52 16 6 Gaziantep FK 32 13 11 8 47 37 50 10 7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 49 13 8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 49 9 9 Sivasspor 32 11 14 7 44 38 47 6 10 Göztepe 33 12 10 11 49 44 46 5 11 Antalyaspor 33 9 15 9 32 41 42 -9 12 Konyaspor 32 10 10 12 39 40 40 -1 13 MKE Ankaragücü 32 10 6 16 39 51 36 -12 14 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 36 -13 15 Kasımpaşa 33 9 9 15 35 48 36 -13 16 Yeni Malatyaspor 32 7 13 12 39 45 34 -6 17 Başakşehir FK 32 8 9 15 35 51 33 -16 18 Kayserispor 32 8 9 15 24 41 33 -17 19 Gençlerbirliği 32 8 7 17 30 55 31 -25 20 BB Erzurumspor 33 6 10 17 32 56 28 -24 21 Denizlispor 32 6 8 18 29 55 26 -26

Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları