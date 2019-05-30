Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile anlaştı
Kasımpaşa, yeni sezon öncesi teknik direktörünü buldu. Lacivert-beyazlıların, Mustafa Denizli ile ligin 32. haftasında yollarını ayırmasının ardından...
Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.
Kasımpaşa, yeni sezon öncesi teknik direktörünü buldu. Lacivert-beyazlıların, Mustafa Denizli ile ligin 32. haftasında yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör İlyas Öztürk sezonu tamamlamıştı. Kasımpaşa, yeni sezon için geçtiğimiz gün Gençlerbirliği'nden ayrılan İbrahim Üzülmez'i teknik adamlık koltuğuna getirdi.
Kaynak: İHA
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