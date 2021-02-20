Kasımpaşa İstanbul derbisinde Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 25.hatfasında cumartesi gününü ilk maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Karagümrük'ü konuk etti. Saat 13.30'da başlayan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçta Roco'nun attığı golle konuk ekip Karagümrük 1-0 öne geçti. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Bistrovic'in asistinde Thelin attığı golüyle Kasımpaşa mücadeleye eşitliği getirdi.

YUSUF ERDOĞAN YILDIZLAŞTI

Mücadelenin ikinci yarısında yıldızlaşan Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan 59. ve 68.dakikada attığı iki golle skoru 3-1'e getirdi. 80.dakikada Karagümrük Castro'nun golüyle umutlansa da mücadele Kasımpaşa'nın 3-22lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Kasımpaşa aldığı 3 puanla 29 puana yükseldi, Karagümrük ise 37 puanda kaldı. Ligin 26.haftasında Kasımpaşa, Göztepe'ye konuk olacak. Karagümrük ise Alanyaspor'u konuk edecek.